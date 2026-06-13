「7月からパスポートが安くなるらしい」と聞くと、少しでも出費を抑えたい気持ちから、申請を後回しにしたくなるかもしれません。しかし旅行の予定があると、「本当に待って大丈夫なのか」と不安になる人も多いでしょう。 パスポートは申請してすぐ受け取れるものではありません。時期によっては申請窓口が混雑し、通常より発行まで時間がかかることもあります。また、海外出張が急に決まった場合、パスポ}