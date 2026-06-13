定年後は、毎日働くのではなく「週3日くらい働いて生活費を補いたい」と考える人も多いでしょう。年金だけでは少し不安があっても、フルタイム勤務に戻るのは体力的に負担が大きいと感じるかもしれません。 年金を受け取りながら働くこと自体は可能です。ただし、働き方や収入によっては、厚生年金の一部が調整される場合があります。本記事では、定年後に週3日だけ働きたい人に向けて、年金との関係や向いている仕事、無理