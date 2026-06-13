北中米Ｗ杯１次リーグＩ組初戦（１６日＝日本時間１７日、米国・ニューヨーク）でセネガルと対戦するフランスのエースＦＷキリアン・エムバペ（２６＝レアル・マドリード）に批判が殺到している。世界的ストライカーは５月にフランス誌の取材で母国の一部政党批判し「彼らのような人々が権力を握ると、それが何を意味し、私の国にどのような結果をもたらすか、わかっている」などと持論を語った。するとエースの政治的な発言に