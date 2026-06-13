タレント・指原莉乃がプロデュースを手がけるアイドルグループ「≠ＭＥ」の菅波美玲（２６）が１１日、東京・ＮＨＫホールで卒業コンサートを開催。先月グループからの卒業を発表していた菅波にとって、これがアイドルとして最後のステージ。２０１９年２月の結成から約７年間、ともに駆け抜けたメンバーとファンへ感謝の涙を流し、笑顔で有終の美を飾った。開演を告げるＯｖｅｒｔｕｒｅでは、菅波の過去のライブ映像がスクリ