大食い女王ギャル曽根の前には、実にユニークな挑戦者たちが現れる。2026年4月27日放送の『有吉ゼミ』（日本テレビ系）では、巨大スパゲッティプレートを完食しようと、猛者たちが集まった。パスタ好きだという元力士の魁猛。マッチョ芸人・青木マッチョ。そしてもう一人、ダンサーの北村将清だ。北村一輝の長男として知られ、番組ではギャル曽根も思わず「お父様と顔そっくり」とときめいていた。紅白歌合戦に出場する常連