◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＤ組米国―パラグアイ（１２日、米ロサンゼルス競技場）３か国共催のメキシコ、カナダに続き、米国ではロサンゼルスで行われる米国―パラグアイ戦（日本時間１０時開始）で開幕する。試合に先立って開幕セレモニーが行われた。米国の人気女性歌手ケイティ・ペリーがヘッドライナーを務めるセレモニー。米国出身のフューチャー、南アフリカ出身のタイラ、韓国発のグローバルガールズグルー