『10回切って倒れない木はない』最終話場面カット（C）日本テレビ 志尊淳が主演を務める日本テレビ系日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』が、6月14日夜10時30分、運命の最終回を迎える。【写真】『10回切って倒れない木はない』最終話場面カット物語の主人公、韓国の財閥御曹司キム・ミンソク／青木照（志尊淳）は、養母キョンファ（キム・ジュリョン）に刺されて大けがを負い、車椅子生活を余儀なくされた。