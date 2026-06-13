「あなたはどうして海外へ？」 世界100の国・地域で生きる100人の日本人に、ライター・おかけいじゅんがインタビュー！ 日本を飛び出て外国に移住したきっかけや、気になる現地での生活事情を深掘りする。（本記事は『世界へ飛び出た100人の日本人』より一部を抜粋し、再編集したものです）◆家族の介護をしながら、趣味で考古学を学ぶ――エジプトで発掘調査に関わっている碧さんですが、そもそも考古学に興味を持ったきっかけ