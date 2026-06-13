就活のエントリーシート（ES）で、大学への進学方法を聞かれた──。就活シーズンが本格化する中、そんな就活生のSNS投稿が注目を集め、賛否両論を呼んでいます。投稿によると、ESには「一般入試」「推薦」「AO入試（総合型選抜）」「内部進学」「その他」など、大学への進学方法を選択する項目が設けられていたといいます。SNSでは、「一般入試が優先されるのならうれしい」「AO入試は落とされるの？」といった声がある一方、「そ