電車の中で、強い口調で周囲に注意する人を見かけたら……あなたはどう感じますか？今回は、その印象が大きく揺らいだというある女性のエピソードをご紹介しましょう。◆「カバン前に持てよ！」突然響いた怒声坂本明奈さん（仮名・34歳）は、いつものように夕方の帰宅する人達で混み合う電車に揺られていました。「私は疲れた体をドア横の手すりに預けながら、ぼんやりと窓の外を眺めていたんですよ」車内は一日の疲れを抱