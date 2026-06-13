お風呂に入れられ、“絶望”の顔をする犬の姿が、SNSで話題となっている。【映像】お風呂で絶望している様子（実際の映像）普段はモコモコで愛らしい犬、「おこめ」ちゃん（1歳）。みんなを癒やす笑顔の持ち主だ。 ただ、お風呂場に連れて行かれると、絵に描いたようなしょんぼり顔。表情から「絶望」の二文字が見える。実はおこめちゃん、お風呂が苦手。飼い主（@okomeisgoodgirl）も「