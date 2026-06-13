アメリカのトランプ大統領は、覚書の合意内容をめぐるイランの報道について、「真実ではない」と批判しました。【映像】トランプ氏 イランの覚書について「非常に不誠実」トランプ大統領は12日、自身のSNSで、イランメディアがアメリカと合意したとして報じた内容について、「書面で合意された条件とは何の関係もない」と主張しました。さらに、「交渉相手として非常に不誠実だ。イランとは誠意ある取引などできない」と批判