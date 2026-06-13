ランジェリーのような繊細な魅力と、コスチュームならではの華やかさを楽しめる新シリーズ「メロリック」が誕生しました。第一弾のテーマは、見た目も可愛らしい“カクテル”。甘く爽やかなカラーリングと細部までこだわったデザインが特徴で、気分まで明るくしてくれるようなラインアップが揃います。今回は、全4種類の魅力あふれるコレクションをご紹介します♡ カクテルをイメージ