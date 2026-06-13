アメリカとイランの戦闘終結に向けた覚書について、イランメディアは12日、3000億ドル相当の復興計画をアメリカが提示することなどが盛り込まれていると報じました。【映像】米・イラン停戦協議の様子イラン・メディアによりますと、覚書の案では60日間の交渉期間を設け、イランの核問題や制裁の解除について協議するとしています。この交渉に入る条件として、イランの凍結資産の半分を解放することや海上封鎖の解除などを要