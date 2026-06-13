第2ラウンド、17番でバーディーを奪い、タッチを交わす古江彩佳（右）、西村優菜組。通算11アンダーで2位＝ミッドランドCC（共同）【ミッドランド（米ミシガン州）共同】2人一組で競う米女子ゴルフのダウ選手権は12日、ミシガン州ミッドランドのミッドランドCC（パー70）でホールごとに良い方のスコアを採用するフォアボールで第2ラウンドが行われ、4位から出た古江彩佳、西村優菜組が61で回り、通算11アンダーの129で首位と1打