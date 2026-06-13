銀行の本業は「貸出」による利ざやを稼ぐこと。そして経営者は、ビジネスの拡大や資金繰りのために銀行融資を活用します。本記事では、銀行の貸出業務と、それに伴い必要となる「担保」「保証」の役割について見ていきます。経済評論家の塚崎公義氏が解説します。銀行貸出の基本は「確実な回収」銀行の本業は、預金を集めて貸出をして「利ざや（貸出金利と預金金利の差）」を稼ぐことです。利ざやのなかから人件費などの費用を捻出