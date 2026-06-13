＜RBCカナディアンオープン2日目◇12日◇TPCトロント ノースC（カナダ）◇7389ヤード・パー70＞海外メジャー「全米オープン」の前哨戦となる大会は、第2ラウンドが終了した。【写真】頭の残し具合が違う松山英樹ビフォーアフターベンジャミン・ジェームズ（米国）がトータル10アンダーで首位に浮上。米ツアーでプロデビューした23歳ルーキーが好位置で折り返す。トータル9アンダー・2位タイにサム・バーンズ（米国）、リー・ハ