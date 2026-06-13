＜ダウ選手権2日目◇12日◇ミッドランドCC（ミシガン州）◇6301ヤード・パー70＞小柄な2人という理由でつけたチーム名は『Minis』。だが、存在感もスコアも“ビッグ”だった。古江彩佳＆西村優菜ペアが9バーディを奪取。「61」をたたき出した。【写真】ハワイの砂浜で遊ぶえってぃ＆ゆなぱん2日目は、各自がプレーしてホールごとに良い方のスコアを採用するフォアボール方式で実施。1つのボールを交互に打つ初日のフォアサム形式