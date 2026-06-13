「レクリエーション介護士」の資格を持つ上方落語の桂米之助（47）が13日までにXを更新。落語と介護レクリエレーションを組み合わせたDVDの発売を告知した。高齢者施設などでレクリエーションを行い、心身の活性化を支援するのが、レクリエーション介護士。このほど発売されたDVD「桂米之助の介護らくごレクリエーションの世界」では、実際に行われた介護らくごレクの模様を紹介する他、落語や米之助のインタビューも収められてい