米ワシントンのケネディ・センターで、トランプ大統領の名前が表示された付近に足場を組む建設作業員＝12日（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】米首都ワシントンの総合文化施設ケネディ・センターで12日、「トランプ・ケネディ・センター」に名称を変更した手続きに問題があったとする連邦地裁の命令を受け、トランプ大統領の名前を建物の外壁から撤去する準備が行われた。建物付近では作業員が足場を設置。米メディアはその