上方落語の桂米紫（52）が13日までにXを更新。桂ざこばさんの命日（6月12日）に門弟全員が集まったことを写真付きで報告した。「今日はざこば師匠のご命日。四天王寺さんでの三回忌の法要に、ざこば門弟全員で参加して参りました」「ざこば師匠の『総領孫弟子』として、ざこばイズムを次世代に伝えるべく、これからも全力で臨んでいく所存であります！」写真には、ざこばさんの筆頭弟子・塩鯛をはじめ、力造、米之助ら総勢12人がス