西武ライオンズファンのお笑い芸人・ちゃらんぽらん冨好（65）が12日夜、インスタグラムを更新。西武が交流戦首位に立ったことで喜びを爆発させた。「勝った！勝った！また勝った！巨人に勝って貯金17！読売新聞、読んで帰ろ」「交流戦で首位になった。残り3試合でマジック3！」と西武のユニホームで歓喜の表情。西武は交流戦でここまで12勝2敗1分と絶好調。2位ソフトバンクをわずかに上回って首位に立った。「優勝に向かっ