タレントの大沢あかねさん（40）が2026年6月6日、自身のインスタグラムを更新。爽やかな白T×デニムコーデを披露した。「おやすみ」大沢さんは、「おやすみ」とコメントを添えて、白Tとデニムを合わせたコーデを投稿。インスタグラムに投稿された写真では、白いTシャツとデニムを着用。白い壁をバックに腰に手をあてて、唇を突き出していた。2枚目では、膝をたてて座って、笑顔をのぞかせていた。この投稿には、「更に美しさが増し