波乱の主役 ダート実績馬 開幕週で時計が速くなりがちとはいえ、そこは舞台がスピードに加えてパワーも要求される洋芝コース。それがつまり「芝での速い上がり実績が必要ない」という傾向になっているのだろう。 実際、25年３着ドンアミティエは芝未経験でダートの短距離を主戦場にしていた馬。スピードはともかくパワーは間違いなく担保されていた。 ポイントは芝適性だが、函