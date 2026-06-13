3億円事件とならぶ“昭和重大未解決事件”といえば、〈グリコ・森永事件〉だろう。1984年3月、社長誘拐という大胆な犯行にはじまり、「かい人21面相」を名乗る犯人は、警察やマスコミをあざ笑うかのような“挑戦状”を連発。青酸入り菓子をばらまくなど、食品会社を次々と脅迫した。新しいタイプの“劇場型犯罪”と呼ばれ、日本中を混乱に陥れた。【写真を見る】売り場からお菓子を撤去…列島を恐怖に陥れた未解決事件、「週刊新