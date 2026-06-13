【写真】白なのか黒なのか…2003年、カナダの教会で取材に応じたベルメルシュ神父結局、白なのか黒なのか第1回【「ほ、死んだですか。よい信者でした」27歳女性変死「疑惑のベルギー人神父」が見せた“不可解な言動”【昭和の未解決事件】】を読む昭和34（1959）年3月10日の早朝、東京・杉並の善福寺川で見つかった若い女性の遺体。交友関係を洗った捜査本部は、5月に入りベルギー人男性の任意聴取を開始した。ルイ・ベルメル