ほみなみあ名義で「ウルトラジャンプ」にて『義母の愛はママならないっ！』を連載中の“美しすぎる漫画家”で知られる穂波あみが、12日発売の『ヤングアニマル』12号の表紙と巻頭グラビアに登場した。漫画家、グラビアモデルとして活動する新世代の二刀流タレントとして存在感を高める中、同誌で魅力を存分に披露している。【写真】親しみやすさと華やかさを兼ね備えた穂波あみ穂波は、ほみなみあ名義で『ウルトラジャンプ』に