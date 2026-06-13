Amazonの動画配信サービス「Prime Video」で世界最速配信中のアニメシリーズ『日本三國』が、2026年4月に配信開始した新作アニメシリーズの中で国内視聴者数No.1を記録したことが発表された。さらに世界ランキングでも好成績を収めており、日本発アニメとして国内外で大きな注目を集めている。【表】非英語映画／非英語TVシリーズ週間TOP10【6/1/26 - 6/7/26】Amazon MGMスタジオが共同製作として参画し、毎週日曜午後9時よ