サッカーのワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会が１１日（日本時間１２日）に開幕した。今回のＷ杯は、ＮＨＫ、日本テレビ、フジテレビが地上波で放送するほか、英国のスポーツ専門の動画配信サービス「ＤＡＺＮ（ダゾーン）」が全１０４試合を日本国内で中継する。国際的なスポーツ中継を巡っては、放映権料が高騰する中、資金力のあるネット配信事業者の存在感が高まっている。地上波放送は６０試合日本代表戦では、日本