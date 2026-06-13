「ブルージェイズ−ヤンキース」（１２日、トロント）ブルージェイズの岡本和真内野手が「５番・三塁」で先発出場し、初回の第１打席で９試合ぶりとなる１４号２ランを放った。１点を先制し、なおも２死二塁の場面。カウント２−２と追い込まれてからの６球目、内角低めのスライダーを見逃さなかった。打球は美しい放物線を描き、左翼ポール際のアッパーデッキに着弾。飛距離約１２９メートルの特大弾に本拠地は騒然。ベンチ