トヨタグループが“究極の願い”として掲げる「交通事故ゼロ」の社会。その実現に向けトヨタは、運転だけでなくインフラや周辺環境も自動で制御する研究を進めている。そのベースとなる技術で、この分野では世界をリードする独自開発の最先端AIが、4月にトヨタの実証実験都市「ウーブン・シティ」で初めて公開された。【写真を見る】「交通事故ゼロ」社会を目指すトヨタの最先端AI〜「ウーブン・シティ」で独自開発の技術を初公開