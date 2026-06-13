ドウシシャは、健康家電『ゴリラのハイパワーシリーズ』の新商品「ゴリラ仙人のひとつかみ」を6月12日より公式オンラインストア「ドウシシャマルシェ」や全国の量販店などで発売することを発表した。希望小売価格は7,150円（税込）。 （関連：【画像】健康家電『ゴリラのハイパワーシリーズ』の新商品「ゴリラ仙人のひとつかみ」） 本製品は2024年2月に発売された人気商品「ゴリラのひとつかみ」の