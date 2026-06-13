ブラジル代表は現地時間13日、FIFAワールドカップ2026・グループC第1節でモロッコ代表と対戦する。同試合に向けた前日会見に、ブラジル代表を率いるカルロ・アンチェロッティ監督が出席し、負傷中のFWネイマール（サントス）の欠場を明かした。ブラジルメディア『グローボ』が12日、同監督のコメントを伝えている。ネイマールについては、5月18日にCBF（ブラジルサッカー連盟）より発表されたFIFAワールドカップ2026のブラジル