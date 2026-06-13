FIFAワールドカップ2026が11日に開幕。同じアジア勢の韓国代表がチェコ代表を撃破して白星発進したこともあり、日本代表もオランダ代表との初戦に勝ってスタートしたいところだ。マジョルカ時代に共闘した盟友・イ・ガンインが奮闘する姿を、久保建英も目に焼き付けていたはず。自身も2度目の大舞台。日本代表を勝たせられる選手にならなければいけないと、新たな決意を固めたのではないか。久保は5月からスタートした国内合宿