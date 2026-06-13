今週の日経平均株価は、中東情勢や米利上げ観測が重石となり、前週末比568円安の6万6020円と4週ぶり反落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は47社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。 上場来高値を更新した主な銘柄は、三菱ＵＦＪなど大株主浮上で株高思惑に拍車がかかった森永乳業 [東証Ｐ]、AIサーバ