国際サッカー連盟（FIFA）は12日までに、1次リーグF組の日本―オランダ（日本時間15日・ダラス）の審判団を発表し、米国の3人が務めることが決まった。主審のエルファス審判員と副審も含めた3人は、前回カタール大会で日本が敗退した決勝トーナメント1回戦のクロアチア戦も担当した。（共同）