【カイロ共同】ロイター通信は12日、アラブ首長国連邦（UAE）がイランの凍結資産を少なくとも100億ドル（約1兆6千億円）規模で解除する方針だと報じた。30億ドルは送金済みだとした。UAEは13日の声明でこの報道を否定。「イランの凍結資産を解除したり送金したりした事実はない」と主張した。ロイターによると、解除の総額は200億ドル規模になる可能性もあるという。イランは解除と引き換えに、UAEに対するミサイルや無人機