◇インターリーグドジャース―ホワイトソックス（2026年6月12日シカゴ）ドジャースの佐々木朗希投手（24）が12日（日本時間13日）、敵地でのホワイトソックス戦に先発。レギュラーシーズン最速となる100.7マイル（約162.1キロ）を計測した。初回からエンジンは全開だった。先頭のアントナッチを98.5マイル（約158.5キロ）直球で二ゴロに打ち取ると、続くバルガスはスプリットで左飛。3番・ベニンテンディに右越え先制ソ