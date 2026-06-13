ミュージシャンGACKTが13日、Xを更新。驚異の“最新ボディー”ショットを披露した。GACKTは「【人は他人を心配しているようで、自分の価値観を投影している】随分と連絡を取っていない知り合いから久しぶりに連絡が来た。と思ったら、『GACKTさんも太ったらしいですね。大丈夫ですか？痩せた方がいいですよ！笑』とのこと。なんのことだかさっぱりわからず、『どうした急に？何か嫌なことでもあったのか？相変わらず仕事がうまく