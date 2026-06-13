サッカー日本代表の長友佑都選手が、13日に放送される日本テレビ系報道番組『追跡取材 news LOG』(毎週土曜22:00〜)で単独取材に応じる。FIFAワールドカップ2026に挑む日本代表で、日本史上初となる5大会連続のW杯メンバー選出を果たした39歳の長友選手。賛否の声もあるという今回の選出について、明治大学時代の後輩でもある日本テレビ・山本紘之アナウンサーに「全て称賛に変えるから」と本音を語る。長友佑都選手今回のW杯メン