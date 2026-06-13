トロント・ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が現地時間12日、本拠地でのヤンキース戦に「5番・三塁」で先発出場。第1打席で14号本塁打を放った。ブルージェイズは初回、2ヶ月ぶりの復帰を果たした4番アレハンドロ・カークが中越えの適時二塁打を放って先制。岡本がなおも二死二塁の好機で第1打席を迎えると、カウント2-2から先発左腕ウェザースの内角低めスライダーを振り抜き、左翼スタンド5階席に14号2ランを叩き込んだ