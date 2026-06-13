WWDC 2026で発表された「iOS 27」では、ワイヤレスイヤホン「AirPods」の設定画面が大幅に見直されました。 AirPodsの設定は、専用アプリではなく、接続中にのみiPhoneの「設定」アプリ内に表示されます。 iOS 27では項目が整理され、新しいメニュー構成が導入されています。設定画面は、以前のように大量のトグルを並べるのではなく、より使いやすいメニュー群として整理されました。 各メニューにはアイコンが付いてお