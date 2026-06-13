あまりにも可愛い猫ちゃんのアピール方法が、再生回数22万回を超えて絶賛されています。何かを伝えたそうに飼い主さんのことをじっと見つめていた猫ちゃん。その直後、飼い主さんは猫ちゃんのあまりにも可愛い『お願いの仕方』を目撃することに。その光景を見た人からは、「どこで覚えたの？」「たまらん♡」と絶賛の声が続々と寄せられることとなりました。 【動画：何かを伝えたい猫→飼い主をじっと見つめて…悶