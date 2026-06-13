日々進化していく冷凍食品もう店に行く必要がなくなった--。そう思えるほどハイクオリティだ。５月上旬、取材が立て込み疲れ切っていたFRIDAY記者（40代男性）は、帰り道に自宅近くのセブン-イレブンを訪れた。何か温かくてガッツリしたものでスタミナをつけたい。そんなときに目に入ったのが、冷凍コーナーにあった『すみれチャーハン』だった。いまやコンビニ弁当は600円以上が当たり前でおにぎり２個と飲み物で済ませても500円