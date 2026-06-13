SNSで500万回以上表示され9.4万「いいね」を獲得しているのは、猫が階段を登っている姿。一見ひょいひょいと軽やかなのにどこか様子がおかしい登り方に、SNS民からは「何か笑っちゃう」「めっちゃ可愛い」などのコメントが集まっています。 【動画：『のぼり方のクセが強すぎる猫』…まるでバタフライのような『まさかの動き』】 2階に上がりたいココにんちゃん X（旧Twitter）アカウント「ココにん」に投稿されたのは、ほ