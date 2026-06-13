皇族数維持のために衆参正副議長がまとめた「立法府の総意」は、「女性皇族が皇室に残る」「旧宮家の男系男子を養子として皇族に迎える」という2案だったが、いずれも男系男子天皇の継続を前提とするものだった。これについて、脳科学者の中野信子さんは金曜コメンテーターとして出演した2026年6月12日放送の「大下容子ワイド！スクランブル」で、「ちょっと極論かもしれませんが」と断りながら、大胆な提案をした。科学の力を借り