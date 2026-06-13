志尊淳（C）日本テレビ 日本テレビ系日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』が、オールクランクアップを迎えた。主演の志尊淳をはじめ、京本大我、田辺誠一、矢柴俊博、松岡卓弥（MATSURI）が揃って撮影を終え、作品への熱い思いを語った。【写真】主演・志尊淳、京本大我の“ミンタク”コンビ、⽥辺誠⼀らが揃ってクランクアップまず撮影を終えたのは、ホテルの支配人・水島役の矢柴とベルマン・夏