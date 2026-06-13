アンチェロッティ監督とヴィニシウスが前日会見で言及北中米共催ワールドカップ（W杯）で優勝候補の一角、ブラジル代表が初戦のモロッコ戦に向けた前日の記者会見を実施。カルロ・アンチェロッティ監督はFWネイマールの初戦欠場を明言したほか「多くのチームが最後まで優勝を争うチャンスを持っている」という見通しを話した。ブラジルの入るC組では、前回大会でアフリカ勢初のベスト4に入ったモロッコが最大のライバルと目さ