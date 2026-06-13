小さな体で一生懸命に押し合っているカピバラの赤ちゃんたちが、SNSで話題となっている。【映像】相撲している様子（実際の映像）「可愛すぎるカピバラ赤ちゃん相撲」と投稿されたのは群馬県の「草津熱帯圏」（@nettaiken932）で4月に生まれたばかりの、カピバラの赤ちゃんたち。2歳のリコッタママに見守られながら、 元気いっぱいに成長中の4つ子だ。兄弟ゲンカのような“赤ちゃん相撲”も、本気の取っ組み合いが終わると