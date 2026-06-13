映画『Michael／マイケル』最速アフタートークイベントが12日、都内で行われ、タレントのマイケル富岡、インフルエンサーのアヤノダガネ、音楽評論家の高橋芳朗氏が登場した。【全身ショット】派手な金ピカ衣装でテンション高く登場したマイケル富岡本作は、世界的スターとなったマイケル・ジャクソンの栄光と苦悩を描く伝記作品。ヒット映画『ボヘミアン・ラプソディ』の製作陣が手がけ、マイケル役を甥のジャファー・ジャク